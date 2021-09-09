В Киеве планируют установить скульптуру борща: жителям предлагают выбрать место

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Для увековечения национального украинской блюда и развития гастротуризма в Киеве планируют установить скульптуру борща.

Инициатором установки скульптуры является шеф-повар Евгений Клопотенко.

Целью проекта является увековечение национального украинского блюда и развития гастротуризму. Скульптуру изготовят за средства частных лиц.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ - это же культурное достояние украинский, которое надо прославлять", - отметил Клопотенко.

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире. Он отметил, что наиболее подходящую локацию для размещения скульптуры должны определить киевляне.

Также будет объявлено о проведении конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Сейчас киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Для этого необходимо заполнить google форму по ссылке: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8 .

Скульптура будет изготовлена на средства частных лиц.

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