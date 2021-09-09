В Киеве планируют установить скульптуру борща: жителям предлагают выбрать место
Киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры борща в столице
Об этом передает пресс-служба КГГА.
Для увековечения национального украинской блюда и развития гастротуризма в Киеве планируют установить скульптуру борща.
Инициатором установки скульптуры является шеф-повар Евгений Клопотенко.
Целью проекта является увековечение национального украинского блюда и развития гастротуризму. Скульптуру изготовят за средства частных лиц.
"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ - это же культурное достояние украинский, которое надо прославлять", - отметил Клопотенко.
Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире. Он отметил, что наиболее подходящую локацию для размещения скульптуры должны определить киевляне.
Также будет объявлено о проведении конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.
Сейчас киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Для этого необходимо заполнить google форму по ссылке: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8 .
Скульптура будет изготовлена на средства частных лиц.
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