Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что метро и наземный транспорт с 26 марта будут курсировать в соответствии с новым временем комендантского часа, то есть будут работать на час дольше.

Также продлят работу и магазины, торговые центры и рестораны. При этом они учитывают время, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В Киевской области комендантский час также будет сокращен. Как и в Киеве, она продлится с 00:00 до 05:00 в сутки.

"Большинство областных центров Украины тоже сократили время действия комендантского часа", - отметил Кличко.

Ранее о сокращении комендантского часа сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там отметили, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

"Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, она продлится с 00:00 до 05:00 ежедневно", - говорится в сообщении начальника КМВА Серия Попко.

Он подчеркнул, что вопросы комендантского часа в КМВА рассматривали регулярно. Его прорабатывали совместно с командованием Группировки сил и средств обороны столицы, поскольку видели общественный запрос по сокращению. В связи с этим КМВА внедрила ряд мер безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа.

Попко отметил, что уменьшение продолжительности комендантского часа позволит улучшить логистическое обеспечение в Киеве, в частности, увеличит время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города.

"Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своих работ. Киевской городской военной администрацией будут учтены все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задания и т.д.", - подчеркнул Попко.

Впрочем, начальник КМВА напомнил, что угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют, поэтому при необходимости меры безопасности, в частности комендантский час, могут усилить.

"Чтобы этого не произошло - нам нужно единство. Нам нужна поддержка Вооруженных Сил. Каждый день. Не забывайте, что именно благодаря ребятам на фронте Киев может возвращаться к более цивилизованной жизни. Приближаем вместе мир в Украине после нашей Победы!" – подытожил Попко.

В КМВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице или других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если же в настоящее время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его, проверить документы и установить причину нарушения комендантского часа. Также могут произвести осмотр вещей, транспортного средства или даже помещения задержанного.