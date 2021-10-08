В Киеве пикетировали концерт российской певицы Круг в Октябрьском дворце на Аллее Небесной сотни
В Киеве активисты пикетировали выступление певицы с РФ Ирины Круг, по их словам, она выступала в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Радио Свобода ,
На акцию протеста под дворцом собрались около 10 человек. Среди них - участники войны с РФ, волонтеры.
В руках они держали плакаты с надписями "Полный запрет выступлений москвоартистов!", "Московские исполнители - московские танки".Между активистами и зрителями вспыхивали споры.
Активисты призывали людей отказаться от концерта.
Полиция не вмешивалась.
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