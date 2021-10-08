В Киеве пикетировали концерт российской певицы Круг в Октябрьском дворце на Аллее Небесной сотни

Об этом сообщает Радио Свобода ,

На акцию протеста под дворцом собрались около 10 человек. Среди них - участники войны с РФ, волонтеры.

В руках они держали плакаты с надписями "Полный запрет выступлений москвоартистов!", "Московские исполнители - московские танки".

Между активистами и зрителями вспыхивали споры.

Активисты призывали людей отказаться от концерта.



Полиция не вмешивалась.

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