В Киеве первоклассникам из семей погибших военных вручили 800 рюкзаков с канцелярией, собранных волонтерами

Об этом сообщает Эспрессо.

Совместную акцию провели ОО "Мечта детей Украины", Киевская городская государственная администрация и фонд "Мечта". Участниками мероприятия стали дети и их мамочки из Киева и Киевской области, о которых заботится ОО "Мечта детей Украины".

"Каждая мама, которая сейчас растит ребенка самостоятельно. Хочу, чтобы вы знали, что я понимаю ваше горе, разделяю вашу боль. И пока каждому ребенку, который занимается Общественной организацией "Мечта детей Украины" не исполнится 18 лет, мы будем рядом - поддерживать, помогать совместно поднимать на ноги и воспитывать наших детей. Сделаем все возможное, чтобы дети погибших, пленных, пропавших без вести защитников имели все необходимое, хорошее образование, психологическую поддержку, возможность вырасти достойными людьми, которые будут строить наше государство", - отметила глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Также на мероприятии была проведена интерактивная развлекательная программа с участием Руханкомена. Детки с удовольствием пели и танцевали, а после этого имели возможность сделать фото с исполнителями.

"Ребенок получает положительные эмоции. Потому что дома, как мама не пытается скрыть грусть, ребенок чувствует. А вот как раз такие меры позволяют ребенку получить положительные эмоции", - говорит жена погибшего военного Оксана.

Рюкзаки и наборы канцелярии ко Дню знаний получат все первоклассники - подопечные ОО "Мечта детей Украины" из разных регионов, детей другого возраста обеспечат школьной канцелярией. Всего на попечении организации уже находится более 3 тысяч семей погибших, пленных и пропавших без вести военных.