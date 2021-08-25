В Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва", 18 человек получили повреждения
В Киеве попал в ДТП автобус сообщением "Кишинев-Москва", в итоге пострадали 18 человек
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.
"На спуске с Елены Телиги (в сторону Почайну) возле АЗС водитель автобуса Setrа сообщением "Кишинев-Москва", въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.
За медицинской помощью обратились 18 человек, из которых 8 - попали в больницы.
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