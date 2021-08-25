В Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва", 18 человек получили повреждения

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.



"На спуске с Елены Телиги (в сторону Почайну) возле АЗС водитель автобуса Setrа сообщением "Кишинев-Москва", въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.



За медицинской помощью обратились 18 человек, из которых 8 - попали в больницы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb