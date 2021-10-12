В Киеве перестанут работать 170 маршруток с поддельными документами, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, город готовится к реакции со стороны устраненных перевозчиков.

"На соответствующие маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального Киевпастранса, а также других перевозчиков. Бесперебойность работы общественного транспорта является приоритетом, любые попытки маршруточных мафий саботировать перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно", - заявил он.

Решение о расторжении договоров на маршрутах относительно 172 автобусов было принято 6 октября.



Департамент транспортной инфраструктуры принял его по результатам проверки документов в рамках проведения аудита.

"Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались фальсифицированные данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация по экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совершенно другие ", - рассказал Костянин Усов.

Коммунальная служба перевозок заключила договор с Муниципальной стражей и усилила охрану предприятия.

"Маршруточная мафия до сих пор имеет большое влияние. Это недопустимо. Мэрия Киева готова делать абсолютно все от нас зависящее, чтобы навести порядок, но контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта положен в первую очередь на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте и органы Национальной полиции. Мы публично обращаемся в Министерство инфраструктуры Украины и Министерство внутренних дел с инициативой проведения совместных мероприятий контроля перевозчиков в столице ", - отметил Усов.

