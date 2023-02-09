В Киеве переименовали проспект и площадь Победы, в целом дерусифицировано 31 название

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Также был переименован переулок Мичурина в Печерском районе - теперь он называется Болсуновский, Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе переименовали в Берестейское шоссе, улицу Петровскую в Шевченковском районе - на улицу Вознесенский Яр.

В общей сложности сегодня был переименован еще 31 городской объект, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

"В Киеве продолжается процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину и украинцев. Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда", – сказал Кличко на заседании горсовета.

В столице уже переименовали 268 городских объектов. На следующем пленарном заседании по результатам электронного голосования киевлян переименуют еще ряд столичных улиц и скверов. Часть объектов будут названы в честь погибших героев Украины, а одна улица – в честь друга Украины Вахтанга Кикабидзе.