В Киеве переименовали арку Дружбы народов

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа", - написал он.

Мэр добавил, что депутаты утвердили список более 40 памятников и знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали и мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований" , – отметил Кличко.

Он добавил, что существует запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией.

"Новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным. Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Пройдет голосование в мобильном приложении "Киев цифровой", - подытожил Кличко .

15 апреля Киевский городской совет переименовал сквер в честь дружбы между Киевом и Москвой в Голосеевском районе города, теперь это сквер "Героев Мариуполя".