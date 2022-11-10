Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали 11 улиц:

бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского

улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк

улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского

улица Ломоносова - улица Юлии Здановской

улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова

улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной

улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша

улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская

улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая

улица Вали Котика - улица Венская

улица Ижевская – улица Ижкарская.

Названия выбирали сами горожане.

"Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета", - разъяснил мэр.

Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.

В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь российского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.

27 октября депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Также в Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днепровой Чайки.

А улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий Харьковской области в мае.