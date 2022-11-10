В Киеве переименовали 11 улиц, названия которых были связаны с РФ и советщиной
10 ноября депутаты Киевского городского совета поддержали переименование в еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым
Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.
Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали 11 улиц:
- бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского
- улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк
- улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского
- улица Ломоносова - улица Юлии Здановской
- улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова
- улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной
- улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша
- улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская
- улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая
- улица Вали Котика - улица Венская
- улица Ижевская – улица Ижкарская.
Названия выбирали сами горожане.
"Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета", - разъяснил мэр.
Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.
- В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь российского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.
- 27 октября депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
- Также в Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днепровой Чайки.
- А улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий Харьковской области в мае.
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