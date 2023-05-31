В Киеве пассажирка метро попала под поезд и погибла

Об этом сообщает КМДА.

"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе медиков. Проводится необходимая работа. О возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", - пишет КМДА.

По состоянию на 18:06 метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

"К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители", - сообщает КГГА.