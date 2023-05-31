В Киеве пассажирка метро попала под поезд и погибла
В среду, 31 мая, пассажирка киевского метрополитена попала под поезд
Об этом сообщает КМДА.
"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе медиков. Проводится необходимая работа. О возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", - пишет КМДА.
По состоянию на 18:06 метрополитен возобновил работу в обычном режиме.
"К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители", - сообщает КГГА.
- В Киеве с 15 мая в метрополитене сократили интервалы движения поездов , а на некоторых станциях откроют вторые вестибюли
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