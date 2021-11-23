В Киеве ожидается первый снег, – синоптик Наталья Диденко
Во вторник, 23 ноября, в столице ожидается первый снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег!", - отметила синоптик.
Она добавила, что снег может усугубить ежедневную ситуацию на дорогах.
"Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок. Обязательно - зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне ", – написала она.
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