В Киеве ожидается первый снег, – синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.



"Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег!", - отметила синоптик.



Она добавила, что снег может усугубить ежедневную ситуацию на дорогах.



"Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок. Обязательно - зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне ", – написала она.

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