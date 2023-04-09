В Киеве ожидается гроза: объявлен І уровень опасности
Днем 9 апреля жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях: до конца суток ожидается гроза, объявлен І уровень опасности
Об этом сообщили в Киевской городской областной военной администрации.
"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 9 апреля ожидается гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома", - отметили в КГВА.
- Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на Вербное воскресенье ожидаются периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 °C. Более стабильно, уверенно потепление придет в столицу 14-15 апреля.
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