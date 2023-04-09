В Киеве ожидается гроза: объявлен І уровень опасности

Об этом сообщили в Киевской городской областной военной администрации.

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 9 апреля ожидается гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома", - отметили в КГВА.