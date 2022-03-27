В Киеве отопительный сезон закончится 28 марта
Военная администрация Киева подписала распоряжение об отключении отопления с 28 марта
Об этом заявили в КГГА .
"В Киеве 28 марта заканчивается отопительный сезон. Подписано соответствующее распоряжение военной администрации Киева", - говорится в сообщении.
В учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях отопление будут выключать по письменным заявкам их руководителей.
В КГГА напомнили, что, несмотря на военное положение, в Киеве работает инфраструктура, а горожане получают все коммунальные услуги.
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