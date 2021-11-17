В Киеве отменят рейсы городских электричек: список

Об этом сообщает Киевпасстранс в Telegram.



Так, в четверг, 18 ноября, не будут курсировать электрички таких рейсов:

№7507 "Троещина - Почайна";

№7321/7322 "Дарница - Дарница";

№7323 "Дарница - Борщаговка";

№7329 "Дарница - Борщаговка";

№7502 "Почайна - Дарница";

№7410 "Борщаговка - Дарница";

№7414 "Борщаговка - Дарница";

№7416 "Борщаговка - Дарница";

№7418 "Борщаговка - Дарница";

№7419/7420 "Дарница - Дарница";

№7421/7422 "Дарница - Дарница".

Рейс 7409 Дарница - Киев-Волынский;

Рейс 7330 Киев-Волынский - Дарница;

Рейс 7328 Киев-Волынский - Дарница.

№ 7410 "Борщаговка - Дарница";

№7414 "Борщаговка - Дарница";

№7416 "Борщаговка - Дарница";

№7418 "Борщаговка - Дарница";

№7419/7420 "Дарница - Дарница";

№7421/7422 "Дарница - Дарница";

№7502 "Почайна - Дарница";

№7413 "Дарница - Киев-Волынский";

№7507 "Троещина - Почайна".

Рейс 7328 Киев-Волынский - Дарница;

Рейс 7409 Дарница - Киев-Волынский.

Также в этот день изменится маршрут следования рейсов:1 Отмечается, что с 19, 22, 23 ноября 2021 года отменяются рейсы:Маршрут следования рейсов изменится: