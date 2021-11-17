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В Киеве отменят рейсы городских электричек: список
В связи с проведением ремонтных работ на путях станции Почайна 18, 19, 22, 23 ноября 2021 года отменят курсирование некоторых городских электропоездов
Об этом сообщает Киевпасстранс в Telegram.
Так, в четверг, 18 ноября, не будут курсировать электрички таких рейсов:
- №7507 "Троещина - Почайна";
- №7321/7322 "Дарница - Дарница";
- №7323 "Дарница - Борщаговка";
- №7329 "Дарница - Борщаговка";
- №7502 "Почайна - Дарница";
- №7410 "Борщаговка - Дарница";
- №7414 "Борщаговка - Дарница";
- №7416 "Борщаговка - Дарница";
- №7418 "Борщаговка - Дарница";
- №7419/7420 "Дарница - Дарница";
- №7421/7422 "Дарница - Дарница".
Также в этот день изменится маршрут следования рейсов:
- Рейс 7409 Дарница - Киев-Волынский;
- Рейс 7330 Киев-Волынский - Дарница;
- Рейс 7328 Киев-Волынский - Дарница.
1 Отмечается, что с 19, 22, 23 ноября 2021 года отменяются рейсы:
- № 7410 "Борщаговка - Дарница";
- №7414 "Борщаговка - Дарница";
- №7416 "Борщаговка - Дарница";
- №7418 "Борщаговка - Дарница";
- №7419/7420 "Дарница - Дарница";
- №7421/7422 "Дарница - Дарница";
- №7502 "Почайна - Дарница";
- №7413 "Дарница - Киев-Волынский";
- №7507 "Троещина - Почайна".
Маршрут следования рейсов изменится:
- Рейс 7328 Киев-Волынский - Дарница;
- Рейс 7409 Дарница - Киев-Волынский.
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