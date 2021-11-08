В Киеве отменят 11 рейсов маршруток: какие именно

Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.



В Киеве разорвут сделки по 11 маршрутам из-за фальсификаций.



Согласно результатам аудиторской проверки конкурсных документов, были найдены фальсификации, благодаря которым некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на следующих маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто";

№231 – "Базальт";

№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005";

№ 517, 402 – "Универсал-Транс".

По словам Константина Усова, Киев не будет заключать новые договоры относительно этих маршрутов.

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