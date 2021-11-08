В Киеве отменят 11 рейсов маршруток: какие именно
В столице отменят 76 маршруток, поскольку город расторгает договора с четырьмя перевозчиками из-за фальсификаций
Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.
В Киеве разорвут сделки по 11 маршрутам из-за фальсификаций.
Согласно результатам аудиторской проверки конкурсных документов, были найдены фальсификации, благодаря которым некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на следующих маршрутах:
- № 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто";
- №231 – "Базальт";
- № 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005";
- № 517, 402 – "Универсал-Транс".
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