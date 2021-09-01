В Киеве открывают новый центр вакцинации от коронавируса в одном из "Эпицентров"
В Киеве стартовал запись на прививку от COVID-19 в "Эпицентре"
Об этом говорится на сайте Медсервис Helsi .
Адрес ТЦ: Кольцевая дорога, 1Б.
Получить прививку в новом центре можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna (только вторая доза).
Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет. Запись можно сделать на 2-6 сентября
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