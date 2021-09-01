В Киеве открывают новый центр вакцинации от коронавируса в одном из "Эпицентров"

Об этом говорится на сайте Медсервис Helsi .



Адрес ТЦ: Кольцевая дорога, 1Б.

Получить прививку в новом центре можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna (только вторая доза).

Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет. Запись можно сделать на 2-6 сентября