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В Киеве открывают новый центр вакцинации от коронавируса в одном из "Эпицентров"

1 сентября, 2021 среда
14:24

В Киеве стартовал запись на прививку от COVID-19 в "Эпицентре"

Об этом говорится на сайте Медсервис Helsi .

Адрес ТЦ: Кольцевая дорога, 1Б.

Получить прививку в новом центре можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna (только вторая доза).

Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет. Запись можно сделать на 2-6 сентября

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Киев
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