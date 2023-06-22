В Киеве открылся 11-й международный фестиваль "Книжный Арсенал"
В четверг, 22 июня, в Киеве открылся 11-й международный фестиваль "Книжный Арсенал"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Событие проходит в левом крыле первого этажа Мистецького арсенала. Фокус-тема этого года – "Когда все имеет значение". Ее куратором избрали украинскую журналистку, автора и документалистку Наталью Гуменюк.
Структуру фестиваля оставили неизменной: программная часть и книжная ярмарка. Последний представлен шестью секциями: "Нонфикшн", "Художественная литература", "Детская книга", "Комиксы и графическая проза", "Книга о русско-украинской войне" и "Арткнига".
Фестиваль продлится до 25 июня.
Справочно.
Международный фестиваль "Книжный Арсенал" – ежегодный проект Мистецького арсенала, основанный в 2011 году. Это интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, визуальная, музыкальная и театральная сцены, поднимаются и осмысляются веские вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей. Фестиваль состоит из программной части и книжной ярмарки с разными тематическими секциями.
- 14 июня "Книжный Арсенал" обнародовал программу с около 100 событиями, представят 1300 новинок от 77 украинских издателей.
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