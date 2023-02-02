Список делегации обнародовала пресс-служба Еврокомиссии.

В состав делегации вошли исполнительный вице-президент по вопросам Европы, пригодной для цифровой эпохи, Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент по экономике Валдис Домбровскис, глава дипломатии Жозеп Боррель, вице-президент по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, вице-президент по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмидт, комиссар по экономике Паоло Джентилони, комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, комисар по кризисному управлению Янез Ленарчич, комиссар по делам добрососедства и расширения ЕС Оливер Варгеи, комиссар по вопросам окружающей среде Виргиниус Синкевичюс, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннес.

"Визит коллегии комиссаров - сильный символ поддержки Комиссией Украины на фоне непровоцированной и неоправданной агрессии России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время встречи премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина достигла значительного прогресса в европейской интеграции.

"За последний год мы добились чрезвычайного прогресса в европейской интеграции. Сейчас завершаем выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии. Результаты представим на завтрашнем саммите. Спасибо за представление сегодня оценки уровня приближения украинского законодательства к acquis ЕС. Со своей стороны планируем начать оценку имплементации европейских правил, директив и норм в украинское законодательство", – рассказал он.

Также глава правительства сказал, что Украина нуждается в расширении возможностей импорта электроэнергии из ЕС.

"Надеемся также на активизацию сотрудничества по восстановлению и трансформации энергетического сектора Украины: как в вопросе расширения возможностей импорта электроэнергии до 2ГВт в Украину, так и поддержку проектов децентрализации нашей энергосистемы. Например, создание масштабной программы производства солнечной энергии украинскими домохозяйствами и громадами", - отметил Шмыгаль.

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