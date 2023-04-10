Об этом пишет "Вечерний Киев"

Памятную табличку установили прямо на фасаде Киевского университета имени Бориса Гринченко. Виктор Огневьюк был ректором этого заведения на протяжении 14 лет.

"Именно эта мемориальная доска увековечит то, как много Виктор Александрович сделал для нашего университета. Ряд мероприятий, которые мы проводим в его память - это все делается, чтобы подчеркнуть, какую важнейшую роль он сыграл для университета имени Гринченко", - сказал на открытии. Леонид Емец, проректор по научно-методической работе, связям с органами государственной власти и местного самоуправления.

Открывали доску жена Любовь Огневьюк и заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Авторами памятного мемориала стали архитектор Вероника Дырова и скульптор Николай Зноба. Они отметили, что работа над памяткой заняла четыре месяца.

На памятной табличке экс-ректор изображен с рукой на груди – именно такой жест Огневьюк использовал для приветствия.