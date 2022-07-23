Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме .

"Друзья! Парк "Прибрежный" у залива Берковщина в Дарницком районе столицы уже принимает посетителей. В этом году город планировал завершить первую очередь капитального ремонта. Но война внесла коррективы, и нам пришлось отложить полное завершение работ. Но большинство запланированных заданий по созданию комфортной зоны отдыха мы выполнили. И киевляне уже отдыхают в красивом и современном парке на берегу залива Днепра", - подчеркнул он.

Общая площадь парка составляет 7,54 га. Первый этап капитального ремонта затронул территорию размером 2,22 га.

Так, на территории зеленой зоны обустроили пешеходные и велодорожки, установили скамьи и урны. Также обустроили четыре современные детские площадки: инклюзивную, для младшего возраста, старшего возраста, площадку с тросовыми конструкциями и спортплощадку. Кроме того, для детей оборудована зона на искусственно созданном с помощью геопластики зеленом холме.

Берега вдоль залива укрепили. Также там появилась прибрежная зона со скамейками для отдыха.

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