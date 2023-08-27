В Киеве открыли Музей украинской грамзаписи

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Музей расположен по адресу улица Лаврская, 41 и работает в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

"Локация музея выбрана не случайно – сцена Певческого поля – сакральное место для украинских музыкантов. Многие украинские звезды делали здесь первые шаги в искусстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция музея рассказывает об истории грамзаписи. Коллекция состоит из более чем 400 единиц основного фонда украинской музыки на разных звуковых носителях.

Инициатором создания музея является один из новаторов электронной сцены Иван Москаленко (DJ Derbastler). Идея формы и содержания принадлежит директору Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Федиру Баландину.

Справка.

Считается, что первые звукозаписи песен на украинском языке прошли в Лондоне в 1899 году. Начало ХХ ст. отметился появлением пластинок с украинским оперным пением – сестры Крушельницкие, Александр Мишуга, Филомена Лопатинская. Важный импульс делу звукозаписи в Украине придала Леся Украинка. Организованная ею этнографическая экспедиция 1908-1909 гг. впервые зафиксировала на фонограф кобзарское пение.