В Киеве открыли мемориальную доску в честь Богдана Ступки

Об этом передает УНИАН .

На мероприятии присутствовали сын Ступки Остап и внук Дмитрий.

Также в мероприятии приняли участие автор горельефа, скульптор Николай Зноба, и друзья и коллеги Богдана Ступки.

Во время мероприятия заместитель председателя КГГА Марина Хонда рассказала, что есть инициатива переименовать один из скверов в честь Богдана Ступки.