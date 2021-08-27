В Киеве открыли мемориальную доску в честь Богдана Ступки
На улице Заньковецкой в Киеве открыли мемориальную доску-горельеф на доме, где жил актер Богдан Ступка
Об этом передает УНИАН .
На мероприятии присутствовали сын Ступки Остап и внук Дмитрий.
Также в мероприятии приняли участие автор горельефа, скульптор Николай Зноба, и друзья и коллеги Богдана Ступки.
Во время мероприятия заместитель председателя КГГА Марина Хонда рассказала, что есть инициатива переименовать один из скверов в честь Богдана Ступки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное