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В Киеве открыли мемориал медикам, погибшим из-за войны с РФ

27 июля, 2023 четверг
15:43
Общество

На территории одной из киевских больниц в четверг, 27 июля, открыли мемориальную стену памяти украинских медиков, погибших в результате полномасштабной агрессии РФ: на мемориале отчеканено более 160 фамилий

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Вместе с почетными гостями мы открыли мемориальную стену с целью чествования украинских медиков, погибших в результате войны во время выполнения профессиональных обязанностей. Наш Комитет вместе с меценатами реализовал эту идею. На мемориальной стене высечено более 160 фамилий. Открывая мемориальную стену. чтобы на войне больше не погибло ни одного медицинского работника", – написал он.

Радуцкий отметил, что для мемориальной стены выбрали символическое место. Два года назад на территории Киевской городской клинической больницы №4 был открыт мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19.

Мемориальную стену памяти погибших во время войны медиков открыли по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

  • Ранее в Буче установили мемориал , посвященный памяти 501 гражданского, погибших из-за преступлений россиян в оккупации в феврале и марте 2022 года.
Украина
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