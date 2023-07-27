Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Вместе с почетными гостями мы открыли мемориальную стену с целью чествования украинских медиков, погибших в результате войны во время выполнения профессиональных обязанностей. Наш Комитет вместе с меценатами реализовал эту идею. На мемориальной стене высечено более 160 фамилий. Открывая мемориальную стену. чтобы на войне больше не погибло ни одного медицинского работника", – написал он.

Радуцкий отметил, что для мемориальной стены выбрали символическое место. Два года назад на территории Киевской городской клинической больницы №4 был открыт мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19.

Мемориальную стену памяти погибших во время войны медиков открыли по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.