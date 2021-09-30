В Киеве открыли еще один центр COVID-вакцинации
В Киеве в торговом центре "Ашан Петровка" открылся центр вакцинации от коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.
Проспект Степана Бандеры, 15А.
Вакцины: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+5
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.68Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное
2021, четверг
30 сентября
13:51
"Нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ": украинская делегация в ТКГ рассказала о "несколько странном" поведении россиян
12:49
В Днепропетровской области трое полицейских "выбивали" признания с незаконно задержанных граждан
12:49
Из-за высоких цен на газ ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической, - Кличко
11:54
В Нацслужбы здоровья объяснили, как украинцы могут бесплатно получить помощь в частных медучреждениях
11:09
США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity
11:06
"Северный поток-2": США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные компании, - посол в РФ
10:34
Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским, - Разумков
09:20
В Запорожье группа из четырех человек убила профессора университета, среди обвиняемых - экс-полицейский
09:02
В Украине зарегистрировано 11 757 новых заражений коронавирусом, в том числе 1054 - среди детей