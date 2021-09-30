В Киеве открыли еще один центр COVID-вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.



Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.



Проспект Степана Бандеры, 15А.



Вакцины: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.

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