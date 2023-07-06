В Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам с Дарницкого моста

Об этом 6 июля заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что в четверг, 6 июля, в Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам Дарницкого моста.

"Дарницкий мост как раз стал одним из символов киевских долгостроев. За более чем 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции. С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Наша цель - увидеть реальное состояние мостов и наработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее надлежащего состояния", - отметил Кубраков.

Дарницкий мост имеет 6 полос движения и пропускную способность в 35 тысяч автомобилей в сутки.

По данным аналитической компании "ПроМобильность", в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год.

Справка.

Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 возобновлены в режиме 24/7.