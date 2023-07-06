В Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам с Дарницкого моста
В столице завершили строительство одного из крупнейших киевских долгостроев – Дарницкого моста. Водителям открыто движение по двум вновь съездам. Это позволит быстрее передвигаться по городу
Об этом 6 июля заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
Отмечается, что в четверг, 6 июля, в Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам Дарницкого моста.
"Дарницкий мост как раз стал одним из символов киевских долгостроев. За более чем 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции. С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Наша цель - увидеть реальное состояние мостов и наработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее надлежащего состояния", - отметил Кубраков.
Дарницкий мост имеет 6 полос движения и пропускную способность в 35 тысяч автомобилей в сутки.
По данным аналитической компании "ПроМобильность", в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год.
Справка.
Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 возобновлены в режиме 24/7.
- Со среды, 5 июля, на улично-дорожной сети столицы будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за температуры воздуха выше +28ºС.
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