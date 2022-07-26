В Киеве открылась выставка "Baranovsky. Ukraina. Дети"

Экспозиция, расположенная на первом этаже гостиницы, объединит полотна и установки мастера Андрея Барановского и картины его талантливых маленьких коллег – украинских детей, которые продолжают художественное творчество находясь в Украине во время войны, также свои работы передали и дети из Польши для поддержки Украины.

С 24 февраля и по сегодняшний день Андрей Барановский служит в рядах ВСУ, сложив свои кисти и взяв в руки оружие. За неделю до начала полномасштабного вторжения, художник закончил картину "Горобчик весну нацвірінькав". Она воплощает надежду, что за темными временами зимы всегда приходит свет весны и расцвета.

"Художник должен всегда искать свои истины. Я верю, все пройдет. И война, и боль, а нежность и любовь останутся в Украине. Наши дети будут расти в счастливой цветущей и свободной стране. И пока рисуют дети - жизнь продолжается, - говорит Андрей Барановский, – Я рад, что выставка будет представлена в таком историческом, истинно киевском по сути и атмосфере отеле как "Премьер Палас", которому уже исполнилось 113. Мне импонирует, что именно этот отель не прекращал свою работу с начала войны и стал домом для более сотни семей с детьми, которые проживали здесь бесплатно во время активных военных действий под Киевом. Цель этой выставки – помочь сохранить наибольшую ценность Украины – ее талантливых детей, а также донести до мирового сообщества, что война не имеет границ и весь мир защищать свое будущее".

"Мы рады стать партнерами такого благотворительного художественного проекта с миссией помощи украинским детям, – комментирует Генеральный директор Premier Palace Hotel Kyiv Александр Буй. – Мы и наши европейские владельцы с начала военных действий занимаемся активной волонтерской деятельностью, помогая как рядовым украинцам, так и отрядам Теро , ВСУ, подразделениям ГСЧС и Нацгвардии Украины, медицинским учреждениям. Сейчас мы направили более 1,6 млн грн на нашу благотворительную деятельность. Верим, что победа будет за нами и приближаем ее всеми возможными средствами".

Выставка носит открытый характер и будет дополняться в течение экспозиции.

Партнерами мероприятия являются Premier Palace Hotel Kyiv, Committee of Chicago Sister City International, Forum, UGC, ООО "Медицинская лаборатория", Арт-студия "Творческая Кухня", Галерея РA.