В Киеве откроют выставку работ художников из Мариуполя

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"В этом году мариупольскому отделению Национального союза художников исполняется 30 лет. Оккупация не позволяет отпраздновать юбилей в родном городе. Поэтому картины наших художников будут экспонироваться в выставочных залах НСХ Украины в рамках выставки "Непокоренная Украина", - говорится в заявлении.

Посетители смогут посмотреть работы "Плач Мариуполя" Павла Пономаренко, "Мариуполь. Непокоренный город" Сергея Папроцкого, "Молитва за Мариуполь" Марины Соченко, "Мариуполь. По улицам старого города" Владимира Харакоза.

"Выставка откроется 23 июня по адресу - ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (Киев). Каждый желающий сможет увидеть красоту и трагедию Мариуполя. Ведь при всем искусстве продолжает жить, как и украинский Мариуполь", - отметили в горсовете.

30 мая в Киеве заработала выставка "Нашествие. Киевский выстрел" об обороне столицы от россиян.

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