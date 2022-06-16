В Киеве откроют выставку работ художников из Мариуполя
В Киеве 23 июня откроют выставку картин мариупольских художников "Непокоренная Украина"
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"В этом году мариупольскому отделению Национального союза художников исполняется 30 лет. Оккупация не позволяет отпраздновать юбилей в родном городе. Поэтому картины наших художников будут экспонироваться в выставочных залах НСХ Украины в рамках выставки "Непокоренная Украина", - говорится в заявлении.
Посетители смогут посмотреть работы "Плач Мариуполя" Павла Пономаренко, "Мариуполь. Непокоренный город" Сергея Папроцкого, "Молитва за Мариуполь" Марины Соченко, "Мариуполь. По улицам старого города" Владимира Харакоза.
"Выставка откроется 23 июня по адресу - ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (Киев). Каждый желающий сможет увидеть красоту и трагедию Мариуполя. Ведь при всем искусстве продолжает жить, как и украинский Мариуполь", - отметили в горсовете.
- 30 мая в Киеве заработала выставка "Нашествие. Киевский выстрел" об обороне столицы от россиян.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.3
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное