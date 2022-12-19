Об этом сообщает в телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко.

"Завтра откроем две станции столичного метрополитена – "Майдан Незалежности" и "Крещатик"" – и переход между ними", - написал мэр столицы.

Сообщается, что эти станции были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

В онлайн-карту Пунктов несокрушимости внесли изменения. В частности, отныне будут отображаться три основных категории. Сайт "Пунктов несокрушимости" .

Киевские власти надеются , что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.

В Киеве на 19-ти станциях метрополитена можно зарядить телефоны и другие гаджеты через USB.

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