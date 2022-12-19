В Киеве откроют станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ
20 декабря в столице вновь откроют станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", а также переход между ними, закрытые с 24 февраля
Об этом сообщает в телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко.
"Завтра откроем две станции столичного метрополитена – "Майдан Незалежности" и "Крещатик"" – и переход между ними", - написал мэр столицы.
Сообщается, что эти станции были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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