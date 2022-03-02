В Киеве откроют Северный и Дарницкий мосты, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 3 марта с 7:00 в городе откроют Северный и Дарницкий мосты
Об этом Кличко написал в Telegram.
"Завтра после окончания комендантского часа, с 7:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет. Обратите на это внимание! И, если крайней необходимости нет, не нужно выезжать в город частным транспортом", - говорится в заявлении Виталия Кличко.
Мэр Киева также отметил работу волонтеров и бизнеса.
"Город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь для тех, кому она сегодня остро необходима. Работает гуманитарный штаб города, который уже отработал логистику. Принимает помощь и просьбу о ней. Отдельно хочу поблагодарить волонтеров! Которые сегодня и привлекают помощь, и доставляют ее тем, кому нужно и готовят обеды для наших защитников по терробороне. Это очень важно! Спасибо и бизнесу, который откликнулся и предлагает то, что может предоставить и чем может помочь!", - написал Кличко.
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