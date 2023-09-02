В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги

Об этом сообщает КГГА.

Игровой фонд Библиотеки уже насчитывает более коллекции из 125 игр, которую передал Союз издательств настольных игр. Среди них разные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий.

"Сначала планируется проводить игровые встречи. Также все желающие смогут брать настольки в читальном зале. Впоследствии игры будут выдавать домой, как книги", - сообщили в городской администрации.

Этот пилотный проект Департамента культуры КГГА создан на базе Центральной библиотеки им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Берестейский, 25-А), в которой нужно будет зарегистрироваться, чтобы воспользоваться игровым фондом. Впоследствии проект планируется расширить на другие "библиотечные просторы города".

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА