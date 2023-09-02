В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги
6 сентября 2023 года в столице откроют первую в Украине библиотеку настольных игр
Об этом сообщает КГГА.
Игровой фонд Библиотеки уже насчитывает более коллекции из 125 игр, которую передал Союз издательств настольных игр. Среди них разные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий.
"Сначала планируется проводить игровые встречи. Также все желающие смогут брать настольки в читальном зале. Впоследствии игры будут выдавать домой, как книги", - сообщили в городской администрации.
Этот пилотный проект Департамента культуры КГГА создан на базе Центральной библиотеки им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Берестейский, 25-А), в которой нужно будет зарегистрироваться, чтобы воспользоваться игровым фондом. Впоследствии проект планируется расширить на другие "библиотечные просторы города".
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА
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Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе уничтожили более 180 тысяч книг и четырех библиотек. До полномасштабного вторжения библиотечный фонд города насчитывал 360 тысяч книг.
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