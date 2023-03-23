В Киеве откроют офис Международного уголовного суда: подписан меморандум
23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве
Об этом сообщает Укринформ .
"Решение об этом открытии было принято еще 3 марта, и сегодня мы подписали соответствующий международный документ. Это означает, что команда прокурора Карима Хана сможет работать в Украине в более стабильных условиях. И это позволит им не только находиться больше в Украине, но и иметь соответствующий офис, который будет защищен во всех возможных измерениях. В том числе с соответствующей защитой информации, и это позволит команде прокурора Хана более интенсивно и эффективно работать в Украине по расследованию военных преступлений, совершенных РФ", - сказал генпрокурор Украины Костин.
Он уточнил, что офис МКС будет открыт в Киеве.
Генпрокурор также назвал "историческим" решение о выдаче ордера на арест президента РФ Путина.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
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