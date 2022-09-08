Об этом информирует в телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко .

"Оболонская райгосадминистрация предложила для размещения Мариупольского лицея один этаж специальной школы № 4 в Пуще-Водице. Создание и функционирование в столице этого заведения – это наша поддержка и помощь мужественным жителям Мариуполя", – заявил Кличко.

Мэр отметил, что Мариупольский лицей являлся одним из лидеров образования Украины. В этом году в лицее учатся 270 учеников, из них около 60 - хотят учиться в очном формате и проживать в пансионе.

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