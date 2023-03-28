В Киеве откроют для посещения парк "Муромец"
С апреля в Киеве снова станет доступным для посещения парк "Муромец"
Об этом пишет КМДА .
"Парк "Муромец" в этом весенне-летнем сезоне будет открыт для посетителей. В частности, для проведения спортивных тренировок, велопрогулок, других активных мероприятий. Открытым для посещения парк будет с апреля", - говорится в сообщении.
Тем не менее КМДА напоминает, что в столице на период действия военного положения строго запрещено посещать леса, а также заезжать туда на любом транспорте, ведь часть лесных территорий была зоной боевых действий и там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что с 1 апреля снова будет работать наземная станция метро "Гидропарк".
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