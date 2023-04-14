В Киеве откроют 70-й сезон движения поездов детской железной дороги

Об этом информирует Укрзализныця .

На открытии столичной детской железной дороги будут фотозоны, локации с мастер-классами и железнодорожным снаряжением. Также состоятся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, где представят учебные заведения железнодорожного профиля.

Ребят ждут аниматоры и розыгрыш призов.

Торжественное открытие 70-го сезона движения поездов Киевской детской железной дороги в Сырецком парке по улице Парково-Сырецкая, 4 - начнется в 10:00.

Посетителей будут ждать станции Киев-Пассажирский детский.

Горожанам и гостям советуют ехать кольцевой электричкой и выходить на станции Сырец.

Движение поездов:

в июне, июле, августе – с четверга по воскресенье;

в апреле, мае, сентябре, октябре – выходными.

График работы:

четверг, пятница – с 11:10 до 17:10;

суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50.

Билеты:

общий вагон: взрослый – 100 грн, детский – 50 грн;

ретровагон: взрослый – 120 грн, детский – 60 грн;

вагон класса люкс: взрослый – 150 грн, детский – 100 грн;

посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;

посещение выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники – 50 грн.

К Пасхе, 16 апреля, и майским праздникам Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Ковель, Днепр, Харьков.