В Киеве откроют 70-й сезон движения поездов детской железной дороги
В субботу, 15 апреля, состоится торжественное открытие 70-го сезона движения поездов Киевской детской железной дороги
Об этом информирует Укрзализныця .
На открытии столичной детской железной дороги будут фотозоны, локации с мастер-классами и железнодорожным снаряжением. Также состоятся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, где представят учебные заведения железнодорожного профиля.
Ребят ждут аниматоры и розыгрыш призов.
Торжественное открытие 70-го сезона движения поездов Киевской детской железной дороги в Сырецком парке по улице Парково-Сырецкая, 4 - начнется в 10:00.
Посетителей будут ждать станции Киев-Пассажирский детский.
Горожанам и гостям советуют ехать кольцевой электричкой и выходить на станции Сырец.
Движение поездов:
- в июне, июле, августе – с четверга по воскресенье;
- в апреле, мае, сентябре, октябре – выходными.
График работы:
- четверг, пятница – с 11:10 до 17:10;
- суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50.
Билеты:
- общий вагон: взрослый – 100 грн, детский – 50 грн;
- ретровагон: взрослый – 120 грн, детский – 60 грн;
- вагон класса люкс: взрослый – 150 грн, детский – 100 грн;
- посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;
- посещение выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники – 50 грн.
К Пасхе, 16 апреля, и майским праздникам Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Ковель, Днепр, Харьков.
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