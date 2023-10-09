В Киеве отказались отменить остановку общественного транспорта во время тревог

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета относительно электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)". После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог", – отметил он.

Указывается, что городской транспорт и дальше будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

"Такое решение обусловлено мерами безопасности", - подчеркнул чиновник.

Попко призвал горожан добросовестно соблюдать установленные правила.