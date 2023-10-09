В Киеве отказались отменить остановку общественного транспорта во время тревог
Столичные власти оставили без изменений решение об остановке общественного наземного транспорта в Киеве во время воздушных тревог якобы из соображений безопасности
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета относительно электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)". После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог", – отметил он.
Указывается, что городской транспорт и дальше будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.
"Такое решение обусловлено мерами безопасности", - подчеркнул чиновник.
Попко призвал горожан добросовестно соблюдать установленные правила.
- Столичные власти уже шесть раз отказывались отменять остановку общественного транспорта во время воздушных тревог. В последней петиции, на которую ответил мэр Кличко, указывалось, что власти таким образом лоббируют интересы маршрутчиков.
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