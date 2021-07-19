В Киеве отказали претендентке на должность, потому что разговаривала на украинском, - Денисова

Об этом в Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"В рамках парламентского контроля соблюдения прав и свобод человека и гражданина, мною обнаружена информация в СМИ об отказе специалистом по управлению персоналом ООО "Колумб Трейд" в Киеве в трудоустройстве претендентки на вакантную должность из-за того, что она разговаривала на украинском языке", - говорится в сообщении.



Работник кадровой службы объяснил отказ тем, что общение на русском языке - корпоративная культура их компании.

Как отметила Денисова, такие действия специалиста управления персоналом являются нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции Украины и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Обратилась к руководству компании ООО "Колумб Трейд" с требованием провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы, принять меры для восстановления прав претендентки на вакантную должность и недопущения проявлений дискриминации в будущем. ️Мною и в дальнейшем будет уделяться особое внимание мониторингу соблюдения принципа недискриминации со стороны работодателей Украины", - подчеркнула Денисова.