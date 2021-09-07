В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% жителей, - КГГА
Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а привились двумя дозами 46% от общего количества вакцинированных
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает КГГА.
"Это, несомненно, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочного работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также - сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан. За что всем большое спасибо", - сказала Валентина Гинзбург.
Она уточнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации.
"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь!" - отметила директор Департамента.
Также Гинзбург уточнила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное