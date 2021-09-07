В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% жителей, - КГГА

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает КГГА.



"Это, несомненно, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочного работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также - сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самих горожан. За что всем большое спасибо", - сказала Валентина Гинзбург.



Она уточнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации.



"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь!" - отметила директор Департамента.



Также Гинзбург уточнила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

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