В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный младенец

Об этом сообщил в Facebook городской глава Киева Виталий Кличко.



"431 подтвержден случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 297 173)", - отметил он.

Напомним, 28 ноября в Украине зафиксировали 5804 новых случаев COVID-19.

По словам Кличко, среди заболевших: 234 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.Среди умерших: 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет и 1 мальчик в возрасте 4 месяцев.Выздоровление за сутки зафиксировали у 252 человек.