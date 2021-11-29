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В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный младенец

29 ноября, 2021 понедельник
11:39
Общество

В Киеве в течение суток 29 ноября зафиксировали 45 смертей от коронавируса, в том числе умер мальчик возрастом четыре месяца

Об этом сообщил в Facebook городской глава Киева Виталий Кличко.

"431 подтвержден случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 297 173)", - отметил он.


По словам Кличко, среди заболевших: 234 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Среди умерших: 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет и 1 мальчик в возрасте 4 месяцев.

Выздоровление за сутки зафиксировали у 252 человек. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Виталий Кличко
Киев
младенец
Коронавирус
COVID-19
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