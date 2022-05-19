Об этом сообщает Вечерний Киев.

Работы по созданию этого памятника начались еще в 2020 году. Скульпторами фигуры Аскольда стали известные в Украине и за ее пределами Олесь Сидорук и Борис Крылов, которые работают вместе с 1999 года. За время своего творческого пути они создали более тридцати монументальных произведений в Украине и странах Европы.

"Мы сегодня подробно исследуем нашу украинскую историю, наших князей и выдающихся личностей. Исследуем и фигуру Аскольда, который на наших землях был одним из первых христиан. Поэтому в том месте, где построен храм Святого Николая Чудотворца, появится саркофаг с фигурой князя Аскольда. Этот памятник является еще одним видимым акцентом подтверждения нашей славной истории", - отметил Епископ-помощник Киевской Архиепархии УГКЦ владыка Иосиф Милян.

Инициатором установления саркофага и фигуры киевского князя стал протоиерей Игорь Онишкевич – священник храма Николая Чудотворца, который презентовал эту идею Владыке Иосифу. Получив благословение наставника, священнослужитель вместе с прихожанами и меценатами принялись воплощать замысел в жизнь.

"Это важное для нашего города событие, ведь с 1966 года, когда Киевская община торжественно праздновала тысячелетие крещения Аскольда, городская и церковная власть решили установить памятник Аскольду. Поэтому эта фигура является первым памятником в честь Аскольда, которую создала община УГКЦ", - отмечает отец Игорь Онишкевич.

Освящение фигуры "Спокойствие Киевского князя Аскольда в Крещении Николая" состоится 22 мая в 10:00 в храме Святого Николая Чудотворца УГКЦ в Киеве.

Справка. По свидетельству историков, Аскольд – первый киевский князь-христианин и первый киевский мученик за веру Христову. Его происхождение и годы жизни точно не известны, однако у польских летописцев есть информация, что Аскольд был потомком князя Кия — основателя Киева. При его правлении Киевское государство уверенно вышло на мировую арену и стало важным фактором тогдашней международной политики.

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