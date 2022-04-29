В Киеве остается усиленный уровень опасности, — пресс-офицер 112-й бригады ТрО ВСУ

Об этом говорится в эфире Espreso TV.



"Для оккупантов уже ничего не страшно – никаких предохранителей для них не существует. Обстрелами, которые они творят во время того, как в столицу Украины приезжают международные партнеры, кацапы показывают, что хотят Третью мировую", – добавил Ковалев.

Также пресс-офицер в очередной раз подчеркнул не пренебрегать сигналами воздушной тревоги – оккупанты бьют не по военной инфраструктуре, а просто в жилые дома.

"Устанавливайте себе приложения, которые сообщат о воздушной тревоге. Прячьтесь в укрытие – неизвестно, куда ракета прилетит", – сказал Ковалев.

Накануне состоялись ракетные обстрелы столицы. Во время обстрела дома в Шевченковском районе Киева 28 апреля погиб один человек, пострадали 10 гражданских, в том числе четыре госпитализированы

ракетные обстрелы столицы. Во время обстрела дома в Шевченковском районе Киева 28 апреля погиб один человек, пострадали 10 гражданских, в том числе четыре госпитализированы Впоследствии стало известно, что погибшей является наша коллега журналистка Вера Гирич

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb