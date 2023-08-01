В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках

Об этом информирует КГГА .

Отмечают, что смежные светофоры будут тестироваться до 1 ноября 2023 года. Вместо привычных линз на пешеходных светофорах в этот период будут использоваться измененные линзы с изображением пешехода и велосипедиста.

Эксперимент проведут на следующих перекрестках:

просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Спасская – ул. Волошская;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

"Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные", - отметили в КГГА.