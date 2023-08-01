В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках
В столице на восьми перекрестках в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку для пешеходов и велосипедистов
Об этом информирует КГГА .
Отмечают, что смежные светофоры будут тестироваться до 1 ноября 2023 года. Вместо привычных линз на пешеходных светофорах в этот период будут использоваться измененные линзы с изображением пешехода и велосипедиста.
Эксперимент проведут на следующих перекрестках:
- просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
- ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
- ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Спасская – ул. Волошская;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
- ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).
"Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные", - отметили в КГГА.
- 30 июля на монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Батькивщины".
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