В Киеве определили 20 домов, которые будут первыми восстанавливать после российских обстрелов, потратят почти 6 млн евро

Об этом он сообщил в Telegram.

Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов в Киеве повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома. Также повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – детсадов, 17 учреждений здравоохранения, 11 учреждений культуры.

"Мы уже определили 20 домов, где нужно в первую очередь начать восстановительные работы. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн евро. Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех зданий в столице будет составлять более 70 млн евро", - отметил городской глава.