В Киеве определили 20 домов, которые будут первыми восстанавливать после российских обстрелов, потратят почти 6 млн евро
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе определили первые 20 домов для восстановления после обстрелов российских войск
Об этом он сообщил в Telegram.
Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов в Киеве повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома. Также повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – детсадов, 17 учреждений здравоохранения, 11 учреждений культуры.
"Мы уже определили 20 домов, где нужно в первую очередь начать восстановительные работы. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн евро. Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех зданий в столице будет составлять более 70 млн евро", - отметил городской глава.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное