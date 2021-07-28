В Киеве Opel протаранил Mercedes: в направлении Кольцевой дороги образовалась пробка
В Соломенском районе Киева, на улице Борщаговской, Opel Vivaro протаранил Mercedes Sprinter
Об этом сообщили Стражи.Еспресо.
"Тренер на Opel Vivaro двигался по улице Борщаговской и протаранил припаркованный в правой полосе Mercedes Sprinter. Когда свидетели подбежали к разбитому автобусу, то сразу установили причину такого аварийного маневра. По их словам, водитель Opel Vivaro был пьян", - говорится в сообщении.
Это предстоит выяснить экспертизе в больнице, ведь пострадавшего мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
"Из-за ДТП на Борщаговской в направлении Кольцевой дороги образовался затор. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа", - добавили Стражи.Еспресо.
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