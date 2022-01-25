В Киеве около 19% бомбоубежищ не готовы к приему граждан, - КГГА

Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает РБК-Украина.



Он отметил, что остальные из этих 5 тысяч являются объектами двойного назначения, включающими подвалы многоэтажек, подземные переходы и паркинги, а также 47 подземных станций метро.



"За прошедшие 8 лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч. Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "неготовы". И в основном это те, которые находятся в частной собственности", – сказал Ткачук.



Он объясняет это тем, что некоторые бомбоубежища на территории, например бывших военных заводов перешли в частную собственность.



Таким образом, новые собственники не дают властям провести инвентаризацию, поэтому город не может позволить людям эвакуироваться туда в случае опасности.



Кроме того, подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям.



Стоит отметить, что в таких помещениях граждане смогут находиться всего пару часов, то есть только то время, которое понадобится, чтобы переждать критический момент, поскольку они не оборудованы для длительного пребывания людей, там нет запаса продуктов и питьевой воды.



Впрочем, в подготовленных бомбоубежищах граждане смогут находиться 2-3 дня.



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