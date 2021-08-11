Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

11 августа, 2021 среда
15:30
Общество

В Киеве с 13:30 11 августа ограничили въезд в город большегрузного транспорта из-за жары

Об этом передает патрульная полиция Киева.

"С 13:30 въезд в город большегрузного транспорта ограничен в связи с жарой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

грузовики
Киев
новости Киева
Читайте также:
Наталка Діденко
10 августа, 2021 вторник
Дожди с грозами и жара: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 11 августа
10 августа, 2021 вторник
СБУ задержала криминального "авторитета" - "смотрящего" за Кривым Рогом
Клімкін Руденко
10 августа, 2021 вторник
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.71
    Покупка 26.71
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.25
    Продажа 31.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
17:42
Слуга народа
"Слугу народа" на выборах в Раду поддержали бы 22,2% избирателей, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 16%, - опрос
17:34
Александр Петраков
Чемпион мира возглавит сборную Украины по футболу - СМИ
17:28
Укрзализныця получила нового временного руководителя
17:11
Топ-10 причин поехать на Ше.Fest 2021
17:08
вакцина
ВОЗ протестует три препарата от COVID-19
17:03
Наталья Диденко
В Украину придет антициклон с порывистым ветром и умеренной жарой, - Наталья Диденко
16:59
зерно
Государство будет возмещать малым фермерам 4,7 тыс. грн за гектар утраченных посевов
16:43
Михаил Згуровский: "Хочу, чтобы инновационной средой стала вся Украина!"
16:39
В Киеве возле реки Лыбидь нашли тело мужчины
16:37
СБУ в Киеве заблокировала подпольные криптообменники, через которые финансировали провокации ко Дню Независимости
16:36
COVID
В Чернигове обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта"
16:22
Алексей Навальный
Навальному объявили обвинение в создании организации, посягающей на права россиян - говорится о Фонде борьбы с коррупцией
16:08
Ляшко: Темпы вакцинации в Украине выше мировых
16:04
Отставка Крищенко - это подготовка к устранению Кличко с должности главы КГГА, - нардеп Осадчук
16:00
Twitter
Украинец получил $ 3,5 тыс. за обнаружение ошибки в алгоритме Twitter
15:55
дия
Бизнес сможет получить через "Дию" 13 лицензий: Минэкономики начинает эксперимент
15:50
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Украинский военный получил ранения на Донбассе
15:43
Сенат США
Сенат США принял самый дорогой в истории бюджетный план на "социалку" и борьбу с потеплением: более $ 3,5 трлн
15:39
Дія City
"Дия City": Зеленский подписал закон о введении спецрежима для IТ-отрасли
15:38
суд
Зеленский назначил 16 судей в местные суды
15:25
В Ливии журналисты нашли планшет российского наемника ЧВК "Вагнера": Mein Kampf Гитлера и запрос на оружие в РФ
15:14
Дмитрий Кулеба
Саммит Крымская платформа: количество стран-участниц возросло до 38
15:13
вакцина AstraZeneca
Греция решила передать Украине 100 тыс. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмин
15:13
В немецком Потсдаме схватили британца: подозревают в шпионаже на Кремль
15:11
Евгений Макаренко
Бельгийский клуб погнал футболиста сборной Украины в Венгрию
15:00
Зеленский подписал законы для стимулирования развития экологического транспорта в Украине
14:49
зона
В украинских СИЗО позволят пользоваться телефоном и интернетом
14:39
Лионель Месси
Я чувствую себя счастливым, мы будем бороться за все трофеи, - Месси после своего перехода в ПСЖ
14:28
коммуналка
Кабмин продлил действие увеличенных нормативов для расчета субсидий в "красных" зонах карантина
14:24
вакцинция
В Полтаве за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в театр, - ОГА
13:59
Роман Яремчук
Лига чемпионов: все пары плей-офф квалификации. За кого болеть украинцам
13:53
После неудачной попытки компании Red Bull Софиевскую площадь от следов дрифта взялись чистить волонтеры
13:44
Сергей Шкарлет
"Будет реальностью, но не для всех": Шкарлет о зарплате в $ 4 тыс. для преподавателей
13:44
Денис Шмигаль
Кабмин утвердил программу обращения с ядерным топливом с финансированием почти 9 млрд грн
13:35
В Вильнюсе полиция задержала 26 граждан, которые требовали отставки правительства из-за внедрения ковид-паспортов
13:26
Алексей Любченко
Любченко выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов
13:15
Правительство снизит тариф на электроэнергию для некоторых домохозяйств: сколько платить
13:11
Адаптивный карантин в Украине продолжили до 1 октября
13:08
Нацполицию в Киеве возглавил полковник Иван Выговский, - Крищенко
13:06
Конституционная комиссия Беларуси предлагает убрать из основного закона положения о нейтралитете страны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV