В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Об этом передает патрульная полиция Киева.

"С 13:30 въезд в город большегрузного транспорта ограничен в связи с жарой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.

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