В Киеве ограбили и избили журналиста Куликова

Об этом пишет Детектор медиа .



По словам Куликова, его напали вечером 7 января. Он не связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.



"Мое состояние очень нормальное. Уже вчера я вел свою программу "Время года", сообщение полиции появилось только к вечеру, 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу утром. Через пол часа после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно", – уточнил журналист.



В Нацполиции отметили, что несколько часов выяснили, что двое злоумышленников находятся в хостеле Киева.



"Мы выяснили, что мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карточку", - объяснил временный начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.







Злоумышленников задержали. Одним из них оказался ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, обвиняемый в краже.



Полиция проверяет причастность еще двух человек к совершению преступления.



Фигурантам дела избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до шести лет заключения.

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