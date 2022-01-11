В Киеве ограбили и избили журналиста Куликова
В Шевченковском районе Киева напали на журналиста, соучредителя "Общественного радио", главу Комиссии по журналистской этике Андрея Куликова
Об этом пишет Детектор медиа .
По словам Куликова, его напали вечером 7 января. Он не связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.
"Мое состояние очень нормальное. Уже вчера я вел свою программу "Время года", сообщение полиции появилось только к вечеру, 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу утром. Через пол часа после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно", – уточнил журналист.
В Нацполиции отметили, что несколько часов выяснили, что двое злоумышленников находятся в хостеле Киева.
"Мы выяснили, что мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карточку", - объяснил временный начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.
Злоумышленников задержали. Одним из них оказался ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, обвиняемый в краже.
Полиция проверяет причастность еще двух человек к совершению преступления.
Фигурантам дела избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до шести лет заключения.
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