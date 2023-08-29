В Киеве офлайн будут учиться 240 тыс. школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом

Об этом информируют на Портале Киева .

"240 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение. Это говорит о большом доверии к тому, что делают власти столицы, о том, что мы все правильно делаем в плане обучения и защиты детей, и это при том, что в прошлом учебном году две трети дней прошли с прерыванием уроков из-за воздушной тревоги, а каждая четвертая ночь была без сна по тем же причинам, но мы показали обществу, что готовы к вызовам. Как результат - 762 школьника Киева получили самый высокий балл во время основной сессии Национального мультимедийного теста", - отметил заместитель главы КМДА Валентин Мондриевский.

В этом году основное внимание городские власти уделили ремонту и модернизации укрытий. В настоящее время 417 школ из 420 имеют убежища, в которых удалось обеспечить около 190 тысяч мест.

В тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма, как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако исключительно для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться офлайн, потому что это и другое усвоение материала, и возможность обоим родителям работать на своей основной работе", - отметил Мондриевский.

В этом году учебные заведения столицы обеспечили все форматы обучения, дав возможность учиться без перерывов и для тех детей, которые находятся за пределами столицы и не могут присоединиться к очному процессу.