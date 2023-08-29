В Киеве офлайн будут учиться 240 тыс. школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом
С 1 сентября в столице за партами будут учиться 240 тысяч школьников. Родители согласились на обучение своих детей офлайн
Об этом информируют на Портале Киева .
"240 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение. Это говорит о большом доверии к тому, что делают власти столицы, о том, что мы все правильно делаем в плане обучения и защиты детей, и это при том, что в прошлом учебном году две трети дней прошли с прерыванием уроков из-за воздушной тревоги, а каждая четвертая ночь была без сна по тем же причинам, но мы показали обществу, что готовы к вызовам. Как результат - 762 школьника Киева получили самый высокий балл во время основной сессии Национального мультимедийного теста", - отметил заместитель главы КМДА Валентин Мондриевский.
В этом году основное внимание городские власти уделили ремонту и модернизации укрытий. В настоящее время 417 школ из 420 имеют убежища, в которых удалось обеспечить около 190 тысяч мест.
В тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма, как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако исключительно для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться офлайн, потому что это и другое усвоение материала, и возможность обоим родителям работать на своей основной работе", - отметил Мондриевский.
В этом году учебные заведения столицы обеспечили все форматы обучения, дав возможность учиться без перерывов и для тех детей, которые находятся за пределами столицы и не могут присоединиться к очному процессу.
- В Киеве на начало августа укрытие имели 83% учреждений дошкольного образования, 91% учреждений общего среднего образования, 95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования, 75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
- В рамках городской программы "Безопасная образовательная среда" в Киеве выделили рекордную сумму - более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях.
- 22 августа Киевская городская власть объявила структуру 2023/2024 учебного года для школьников столицы, рассказали о датах каникул, аттестации, компенсаторных занятий и формате обучения в условиях военного положения.
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