В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов"
26 октября в Киеве официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов"
Об этом информирует Патронатная служба "Ангелы Азову" .
"В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов". Сегодня было снято полотно с первой таблички с новым названием улицы", – говорится в сообщении.
Первый командир "Азова" Андрей Белецкий отметил, что посвящение касается прежде всего героев, погибших, защищая Украину, либо находящихся в российском плену.
Новое название улицы выбрали сами украинцы во время голосования.
"Наши защитники никогда не будут забыты!" - добавили в пресс-службе.
- 25 сентября Виталий Кличко объявил о переименовании 95 улиц и площадей в Киеве.
- 5 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное