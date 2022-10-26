Об этом информирует Патронатная служба "Ангелы Азову" .

"В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов". Сегодня было снято полотно с первой таблички с новым названием улицы", – говорится в сообщении.

Первый командир "Азова" Андрей Белецкий отметил, что посвящение касается прежде всего героев, погибших, защищая Украину, либо находящихся в российском плену.

Новое название улицы выбрали сами украинцы во время голосования.

"Наши защитники никогда не будут забыты!" - добавили в пресс-службе.

25 сентября Виталий Кличко объявил о переименовании 95 улиц и площадей в Киеве.

5 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов".

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