В Киеве, Одессе и Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и области, а также в Днепре и Одессе сегодня, 7 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют
Об этом передает ДТЭК "Киевские электросети" , "Киевские региональные электросети" , "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" .
В этих регионах сообщается, что из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В ДТЭК призывают набраться терпения и сохранять спокойствие и уверяют: "Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется".
- 5 декабря в Yasno объяснили, что Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам.
- Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил , что отключения света будут продолжаться в Украине по меньшей мере до конца марта.
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