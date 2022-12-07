Об этом передает ДТЭК "Киевские электросети" , "Киевские региональные электросети" , "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" .

В этих регионах сообщается, что из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В ДТЭК призывают набраться терпения и сохранять спокойствие и уверяют: "Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется".

5 декабря в Yasno объяснили, что Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил , что отключения света будут продолжаться в Украине по меньшей мере до конца марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb