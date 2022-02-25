В Киеве объявлена воздушная угроза: звучит сирена
В столице Украины Киеве объявлена воздушная угроза, киевлян призывают скрываться к ближайших укрытиях
Об этом сообщает пресс- служба КГГА.
"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию !" – говорится в сообщении.
В администрации напоминают, что в качестве укрытия для людей во время тревоги открыты все станции метрополитена.
"Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что около 3 утра 25 февраля возле Киева снова слышны взрывы , ПВО продолжают сбивать ракеты кафиров.
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