В Киеве объявлена воздушная угроза: звучит сирена

Об этом сообщает пресс- служба КГГА.



"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию !" – говорится в сообщении.



В администрации напоминают, что в качестве укрытия для людей во время тревоги открыты все станции метрополитена.



"Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - добавляют в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что около 3 утра 25 февраля возле Киева снова слышны взрывы , ПВО продолжают сбивать ракеты кафиров.



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